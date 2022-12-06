Преданный белорусский пес уже два года ждет покойного хозяина у железной дороги

В белорусском населенном пункте Клыповщина живет собака, которая стала для местных жителей образцом верности. Целыми днями пес ждет у железнодорожной станции своего умершего хозяина.
Жители деревни Клыповщина назвали собаку Хатико, в честь знаменитого японского пса, который ждал возвращения своего покойного владельца более девяти лет.
«Собака у нас появилась года два назад, просто прибежала сюда к нам. Мы не знали, что случилось. А потом нам рассказали, что хозяин этой собачки умер, и ей было некуда деваться. Она пришла сюда, встречала каждый поезд и электричку, думала, что хозяин приедет и ее заберет», — рассказала местная жительница Ирина.
Владелец животного умер в 2020 году, и с тех собака живет около вокзальной остановки. Жители деревни приносят еду, а мужчина, живущий неподалеку, даже смастерил псу будку, чтобы животное могло укрыться от холода.
«Собака добрая и ласковая. Мы ее все полюбили, подкармливаем. Жалко ее», — отметила женщина.
История о верной собаке распространилась в Интернете, и «белорусского Хатико» стали навещать волонтеры и просто неравнодушные жители других населенных пунктов.