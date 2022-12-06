Чиновники Нигерии заявили о топливном дефиците в республике

Абуджа, 6 декабря. Чиновники Нигерии заявили, что запасов топлива в стране хватит на 32 дня. Об этом сообщает новостной портал Daily Independent.
По информации источника, большинство заправочных станций подняли цены на бензин практически в два раза. Кроме того, владельцы общественного транспорта увеличили стоимость проезда на 50–80%.
Власти республики отказались брать ответственность за кризис и обвинили в проблеме национальную нефтяную компанию Нигерии (NNPC). По заявлениям чиновников, организация не оплачивает сырье и блокирует поставки:
«У нас есть средства на терминалах NNPC, однако сейчас мы можем приобрести бензин только на одном из шести складов. Поэтому нам приходится обращаться к частным фирмам, у которых цена в два раза выше».
Одной из причин топливного дефицита стала подпольная экономическая деятельность бандформирований. Радикалы наладили нелегальную добычу нефти и лишают Нигерию стратегического ресурса, а также значительных поступлений в бюджет. Подробнее о проблеме читайте в эксклюзивном материале Федерального агентства новостей.