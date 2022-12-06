Манукян оценил предложение Киева о «гарантиях безопасности» для Москвы

Тот факт, что Россия обладает ядерным оружием, позволяет ей в полной мере проводить свою суверенную политику. Такое мнение ФАН высказал журналист и блогер Вадим Манукян.
Украинские гарантии
Киев готов дать России «гарантии безопасности», если Москва откажется от ядерного оружия. Такое заявление сделал Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского.
«В годовщину Будапештского меморандума тема "коллективных гарантий для РФ" выглядит интригующе. Но если это действительно нужно Москве, Украина может гарантировать безопасность РФ в обмен на полный отказ Москвы от ядерного оружия», — написал Подоляк в своем Twitter-аккаунте.
«Пусть отправятся на свалку истории»
Как отметил Вадим Манукян, Киев ведет себя слишком нагло. Они слишком сильно поверили в себя. Никто не может гарантировать Украине, что она сохранится в качестве государства.
«Они там уже считают, что стали вершителями мира? Они нам что-то гарантировать собрались? Вот я лично совсем не могу дать никаких гарантий, что Украина сохранится как государство. А они собрались Москве какие-то гарантии давать. Тот факт, что мы обладаем ядерным оружием, позволяет нам в полной мере проводить свою суверенную политику, и в том числе давать по пятой точке этим самоуверенным наглецам в Киеве. Так что свои "гарантии" они пусть свернут в трубочку и вместе с "Будапештским меморандумом" отправят на свалку истории», — пояснил Вадим Манукян.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая архитектура безопасности Европы должна дать гарантии безопасности для России. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в контексте разговора о восстановлении мира на Украине.