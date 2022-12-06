Прокуратура контролирует дело о смертельном ДТП с участием пьяного полицейского в Балашихе

Предполагаемым виновником является сотрудник полиции. Страж порядка на внедорожнике Land Rover Range Rover решил совершить обгон. Мужчина вылетел на встречную полосу, что привело к столкновению с тремя автомобилями. От тяжелых травм умерла пассажирка одной из машин.