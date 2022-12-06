Прокуратура контролирует дело о смертельном ДТП с участием пьяного полицейского в Балашихе

Смертельное ДТП зарегистрировано на 4-м километре трассы Балашиха - Салтыковка. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, что повлекло гибель человека. Ход следствия взяла на контроль подмосковная прокуратура.
Предполагаемым виновником является сотрудник полиции. Страж порядка на внедорожнике Land Rover Range Rover решил совершить обгон. Мужчина вылетел на встречную полосу, что привело к столкновению с тремя автомобилями. От тяжелых травм умерла пассажирка одной из машин.
У полицейского были явные признаки алкогольного опьянения. Водитель отказался от медосвидетельствования. Подозреваемый задержан. Следователи намерены добиться ареста силовика.