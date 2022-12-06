Власти Анголы решат проблему переполненности тюрем

Луанда, 6 декабря. Генеральный прокурор Анголы Бернарду ду Амарал Гуржел объявил о скором завершении строительства четырех новых тюрем.
Государственный деятель рассказал об этом коллегам на закрытой ведомственной конференции. Встреча прошла под лозунгом «Право на достойное содержание в тюрьмах».
Прокурор заявил, что таким образом власти решат проблему переполненности исправительных учреждений. На сегодняшний день число заключенных превышает вместимость объектов на 4000 человек.
Служба исполнения наказаний организует в новых тюрьмах сельскохозяйственные производства для обеспечения осужденных рабочими местами. Инициатива стала частью программы по поддержанию физической и психической стабильности преступников. Кроме того, она призвана разнообразить рацион в тюрьмах.
Ранее власти Нигерии заявили о кризисе системы исправительных учреждений в стране. Чиновники посчитали причиной ситуации низкую производительность местных судов.