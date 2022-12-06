Власти Анголы решат проблему переполненности тюрем

Служба исполнения наказаний организует в новых тюрьмах сельскохозяйственные производства для обеспечения осужденных рабочими местами. Инициатива стала частью программы по поддержанию физической и психической стабильности преступников. Кроме того, она призвана разнообразить рацион в тюрьмах.