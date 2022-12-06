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Михаил Богданов сообщил о возобновлении работы посольства России в Ливии до конца года

Весь мир
Михаил Богданов сообщил о возобновлении работы посольства России в Ливии до конца года

Москва, 6 декабря. Россия планирует открыть посольство в Ливии до конца 2022 года. Работы в этом направлении почти завершены, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в рамках форума «Примаковские чтения».

«Мы надеемся, но остается все меньше и меньше времени. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее посольство нормально работало», — рассказал он.

По словам Богданова, уже назначен кандидат на должность посла России в Ливии. В настоящее время Москва ждет от властей североафриканской страны официальный агреман.

«Работы на завершающем этапе по направлению туда наших дипломатов и возобновлению работы нашего посольства в Триполи», — добавил он.

В конце октября Михаил Богданов также говорил о возобновлении работы посольства РФ в Ливии. Он уточнил, что представители России уже отправились в североафриканскую страну для решения необходимых вопросов.
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