Михаил Богданов сообщил о возобновлении работы посольства России в Ливии до конца года

Москва, 6 декабря. Россия планирует открыть посольство в Ливии до конца 2022 года. Работы в этом направлении почти завершены, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов в рамках форума «Примаковские чтения».
«Мы надеемся, но остается все меньше и меньше времени. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее посольство нормально работало», — рассказал он.
По словам Богданова, уже назначен кандидат на должность посла России в Ливии. В настоящее время Москва ждет от властей североафриканской страны официальный агреман.
«Работы на завершающем этапе по направлению туда наших дипломатов и возобновлению работы нашего посольства в Триполи», — добавил он.
В конце октября Михаил Богданов также говорил о возобновлении работы посольства РФ в Ливии. Он уточнил, что представители России уже отправились в североафриканскую страну для решения необходимых вопросов.