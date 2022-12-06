Руководитель Приморского края предложил создать новый флот на верфях региона

Глава Приморья Олег Кожемяко выступил с предложением всесторонне рассмотреть возможность размещения заказов на постройку рыбопромыслового флота в процессе реализации второго этапа инвестквот на верфях подведомственного ему региона.
Как пишет ИА PrimaMedia, губернатор заявил, что имеющиеся в наличии производственные мощности позволят сделать закладку от 30 до 40 корпусов судов в течение пяти лет. В ходе реализации первого этапа инвестквот на «Находкинском судоремонтном заводе» и «Восточной верфи» в соответствии с одобренными графиками ведется строительство 14 судов-краболовов. Два уже сдали заказчику, а три были спущены на воду.
По словам Кожемяко, приморские судостроители имеют большой опыт. Верфи Приморья строят суда всевозможных типов. Данные знания и навыки передавались из поколения в поколение, и в настоящее время важно не утратить столь необходимые России компетенции, обеспечив эти предприятия заказами, подчеркнул приморский губернатор.