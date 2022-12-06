Руководитель Приморского края предложил создать новый флот на верфях региона

Как пишет ИА PrimaMedia, губернатор заявил, что имеющиеся в наличии производственные мощности позволят сделать закладку от 30 до 40 корпусов судов в течение пяти лет. В ходе реализации первого этапа инвестквот на «Находкинском судоремонтном заводе» и «Восточной верфи» в соответствии с одобренными графиками ведется строительство 14 судов-краболовов. Два уже сдали заказчику, а три были спущены на воду.