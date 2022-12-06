Екатеринбург в 2022 году вышел за рамки бюджета на 2 млрд рублей

Депутаты городской думы Екатеринбурга внесли изменения в бюджет города на 2022 год. На текущий момент город потратил на 2 млрд рублей больше, чем было запланировано.
Как передает «УралПолит.ру», несмотря на это дефицит города сократился более чем на половину. По итоговому проекту в 2022 году дефицит составил 1 млрд 346 млрд вместо ожидаемых 2 млрд 926 млн.
Отмечается, что помимо перерасхода бюджета город сумел заработать больше, чем планировали власти. Доходы уральской столицы составили 62 млрд 921 млн, что на 3 млрд 632 млн рублей выше планируемого. Расходы Екатеринбурга на 2022 год составили 64 млрд 267 млн рублей вместо 62 млрд 215 млн планируемых. Перерасход бюджета образовался из-за выделения дополнительных средств на национальную безопасность, национальную экономику и поддержку предприятий.