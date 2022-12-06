Жигалова озвучила сумму, за которую Лобода готова петь перед россиянами

Украинская артистка возьмет за корпоратив для россиян 6,5 миллиона рублей, уточнила журналистка в эфире YouTube-шоу «Алена, блин! говорит». Однако заказчик должен предварительно предоставить Лободе полную информацию о себе. Так что любой заказчик из России, у которого есть нужная сумма и желание, может организовать корпоратив с участием украинской певицы, резюмировала Жигалова.