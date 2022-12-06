Жигалова озвучила сумму, за которую Лобода готова петь перед россиянами

Блогер Алена Жигалова рассказала, что украинская певица Светлана Лобода согласна выступать перед заказчиками из России. Журналистка озвучила сумму, которую нужно заплатить исполнительнице за такой корпоратив.
Жигалова сообщила, что исполнительница хита «Твои глаза» готова петь перед россиянами. При этом певица выдвигает целый ряд требований. Лобода может выступить для заказчиков из России в нейтральной стране, например, в Объединенных Арабских Эмиратах, отметила блогер, сославшись на Telegram-канал SHOT.
Украинская артистка возьмет за корпоратив для россиян 6,5 миллиона рублей, уточнила журналистка в эфире YouTube-шоу «Алена, блин! говорит». Однако заказчик должен предварительно предоставить Лободе полную информацию о себе. Так что любой заказчик из России, у которого есть нужная сумма и желание, может организовать корпоратив с участием украинской певицы, резюмировала Жигалова.