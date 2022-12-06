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Песков заявил, что Путин часто водит машину

Политика
Песков заявил, что Путин часто водит машину

Президент России Владимир Путин всю жизнь водит машину. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Путина отметил, что глава государства часто садится за руль автомобиля. Во время визитов в Сочи или Ново-Огарево президент сам водит машину, добавил Песков.

Ранее Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на автомобиле марки Mercedes. В Сети это вызвало бурную реакцию, так как российский лидер сам сел за руль. Также вопросы появились из-за использования иномарки. Песков пояснил, что на объекте не было другого автомобиля.
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