Песков заявил, что Путин часто водит машину

Ранее Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на автомобиле марки Mercedes. В Сети это вызвало бурную реакцию, так как российский лидер сам сел за руль. Также вопросы появились из-за использования иномарки. Песков пояснил, что на объекте не было другого автомобиля.