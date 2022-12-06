Песков заявил, что Путин часто водит машину

Президент России Владимир Путин всю жизнь водит машину. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь Путина отметил, что глава государства часто садится за руль автомобиля. Во время визитов в Сочи или Ново-Огарево президент сам водит машину, добавил Песков.
Ранее Путин посетил Крымский мост и проехал по нему на автомобиле марки Mercedes. В Сети это вызвало бурную реакцию, так как российский лидер сам сел за руль. Также вопросы появились из-за использования иномарки. Песков пояснил, что на объекте не было другого автомобиля.