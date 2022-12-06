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Песков обозначил позицию Кремля по переговорам с Киевом

Политика
Песков обозначил позицию Кремля по переговорам с Киевом

Москва сейчас не видит перспектив для переговоров с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля во время брифинга отметил, что для урегулирования ситуации Россия должна достичь всех целей в рамках спецоперации на Украине.

Дмитрий Песков подчеркнул, что результатом происходящего на украинской территории должен стать долгосрочный и справедливый мир.

Авторы Junge Welt ранее сообщили, что Украина зарабатывает на конфликте, поэтому не спешит с переговорами с Россией.
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