Москва сейчас не видит перспектив для переговоров с Киевом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля во время брифинга отметил, что для урегулирования ситуации Россия должна достичь всех целей в рамках спецоперации на Украине.
Дмитрий Песков подчеркнул, что результатом происходящего на украинской территории должен стать долгосрочный и справедливый мир.
Авторы Junge Welt ранее сообщили, что Украина зарабатывает на конфликте, поэтому не спешит с переговорами с Россией.