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Новак подчеркнул востребованность российской нефти вопреки эмбарго и потолку цен

Экономика
Новак подчеркнул востребованность российской нефти вопреки эмбарго и потолку цен

Вице-премьер Александр Новак заявил, что эмбарго и лимит цен на российскую нефть окажут влияние на работу крупного бизнеса, однако энергоресурс останется востребованным на мировых рынках.

Несмотря на вмешательство в рыночные инструменты, РФ по-прежнему является главным поставщиком сырья, подчеркнул он, ведь рост экономик необходимо обеспечивать ресурсами, а нефти в мире не так уж много

По словам Новака, в условиях санкций многие отечественные компании поменяли механизмы торговли и логистические цепочки. Однако в этом нет ничего трагичного поскольку коммерческие организации все равно смогут найти способы реализации своей продукции.
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