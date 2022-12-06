Новак подчеркнул востребованность российской нефти вопреки эмбарго и потолку цен

Вице-премьер Александр Новак заявил, что эмбарго и лимит цен на российскую нефть окажут влияние на работу крупного бизнеса, однако энергоресурс останется востребованным на мировых рынках.
Несмотря на вмешательство в рыночные инструменты, РФ по-прежнему является главным поставщиком сырья, подчеркнул он, ведь рост экономик необходимо обеспечивать ресурсами, а нефти в мире не так уж много
По словам Новака, в условиях санкций многие отечественные компании поменяли механизмы торговли и логистические цепочки. Однако в этом нет ничего трагичного поскольку коммерческие организации все равно смогут найти способы реализации своей продукции.