Недовольный посетитель выстрелил охраннику в глаз в ночном клубе в центре Уфы

Житель Уфы открыл стрельбу по охраннику, который не пропустил его в ночной клуб. Детали происшествия сообщил новостной портал Mash Batash.
По опубликованным данным, мужчина приехал в центр города, чтобы развлечься в увеселительном заведении, однако не смог пройти пункт охраны. В результате завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрел сотруднику клуба в правый глаз.
Преступник скрылся с места происшествия, но его вскоре задержали. По данному факту следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.