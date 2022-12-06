Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Недовольный посетитель выстрелил охраннику в глаз в ночном клубе в центре Уфы

Происшествия
Недовольный посетитель выстрелил охраннику в глаз в ночном клубе в центре Уфы

Житель Уфы открыл стрельбу по охраннику, который не пропустил его в ночной клуб. Детали происшествия сообщил новостной портал Mash Batash.

По опубликованным данным, мужчина приехал в центр города, чтобы развлечься в увеселительном заведении, однако не смог пройти пункт охраны. В результате завязался конфликт, в ходе которого злоумышленник выстрел сотруднику клуба в правый глаз.

Преступник скрылся с места происшествия, но его вскоре задержали. По данному факту следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.
стрельба клуб уфа охранник
Военкоры ФАН
Лучшие в аду