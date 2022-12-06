Новосибирцам обменяют использованные батарейки на апельсины

Жители Новосибирска смогут обменять использованные батарейки и крышки от пластиковых бутылок на апельсины и мороженое.
В Новосибирске мэрия города анонсировала необычную экологическую акцию. Жители смогут сдать использованные батарейки взамен на апельсины. Как сообщает «АиФ-Новосибирск», один килограмм использованных батареек, можно обменять на один апельсин. Принимать планируют все распространенные типы батареек: АА, ААА и остальные.
Помимо этого, новосибирцы могут сдать крышечки от пластиковых бутылок. Главное, чтобы у них была специальная маркировка в виде треугольника со стрелками, а внутри цифры 2 или 02, или с надписью HDPE. Организаторы акции просят новосибирцев сдавать крышки чистыми и отсортированными по цвету. За сдачу пластикового вторсырья власти планируют угощать горожан мороженым.