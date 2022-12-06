Новосибирцам обменяют использованные батарейки на апельсины

Помимо этого, новосибирцы могут сдать крышечки от пластиковых бутылок. Главное, чтобы у них была специальная маркировка в виде треугольника со стрелками, а внутри цифры 2 или 02, или с надписью HDPE. Организаторы акции просят новосибирцев сдавать крышки чистыми и отсортированными по цвету. За сдачу пластикового вторсырья власти планируют угощать горожан мороженым.