Около 20 российских агропредприятий стали участниками выставки Food Africa 2022

Каир, 6 декабря. Почти 20 компаний пищевой индустрии РФ приняли участие в международном продуктовом форуме Food Africa 2022 в Египте.
Представители Российского экспортного центра (РЭЦ) сообщили, что отечественная промышленность представлена на ежегодном мероприятии впервые. Производители объединились под общей маркой Made in Russia.
Управляющий директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса Руслан Царгуш рассказал журналистам о перечне товаров. Пищевики РФ предложили различные консервы, кондитерские изделия, а также продукцию сельского хозяйства: мясо птицы, говядину и рыбу.
По словам сотрудников РЭЦ, отечественный бизнес видит значительный потенциал для расширения объемов поставок на Черный континент. Предприниматели признали продовольственную сферу приоритетным направлением сотрудничества России и Африки.
Ранее группа международных специалистов заявила о кризисе сельскохозяйственной отрасли в Нигерии. Причиной стали масштабные наводнения и проблемы безопасности в стране.