Около 20 российских агропредприятий стали участниками выставки Food Africa 2022

Управляющий директор по поддержке экспорта агропромышленного комплекса Руслан Царгуш рассказал журналистам о перечне товаров. Пищевики РФ предложили различные консервы, кондитерские изделия, а также продукцию сельского хозяйства: мясо птицы, говядину и рыбу.