Власти Танзании отказались от торжеств по случаю празднования Дня независимости республики

Додома, 6 декабря. Президент Танзании Самия Сулуху Хасан направит средства из бюджета для организации празднования 61-го Дня независимости страны на строительство социальной инфраструктуры.
Представители правительства республики сообщили о намерении возвести и модернизировать восемь общежитий начальных школ. Проект потребует инвестиций в размере 412 тысяч долларов США.
«В этот раз праздник отметят дебатами и конференциями, которые пройдут во всех районах страны. Мы не планируем парадов и других общенациональных мероприятий», — заявил один из чиновников.
Глава Танзании не первый раз отказывается от подобных торжеств. В 2015 году политик направила средства для организации фестиваля по случаю 54-й годовщины независимости государства, на улучшения санитарных условий.
Ранее власти республики выделили 409 миллионов долларов США на развитие сельского хозяйства. Правительство профинансирует создание круглогодичного цикла производства продуктов и строительство новых ирригационных систем.