Автор материала Цуй Хэн отметил, что навязанный США миропорядок в стиле холодной войны находится на грани краха. По его словам, НАТО не принесла для Европы чувства безопасности. Кроме того, шаги Альянса спровоцировали Россию дать ответ на попытки сжать ее стратегическое пространство. По этой причине следует создать новую архитектуру безопасности.