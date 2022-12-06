Global Times: новая архитектура безопасности Европы не должна зависеть от США

Европе следует создать «региональную архитектуру безопасности», которая не будет зависеть от США. Об этом написало китайское издание Global Times.
Автор материала Цуй Хэн отметил, что навязанный США миропорядок в стиле холодной войны находится на грани краха. По его словам, НАТО не принесла для Европы чувства безопасности. Кроме того, шаги Альянса спровоцировали Россию дать ответ на попытки сжать ее стратегическое пространство. По этой причине следует создать новую архитектуру безопасности.
Обозреватель также обратил внимание на недавнее высказывание президента Франции Эммануэля Макрона по России. По словам политика, страна в будущем должна получить гарантии безопасности.
«Сознание своих колоссальных потерь в конфликте на Украине стало причиной смены риторики западноевропейских лидеров в отношении Москвы», – прокомментировал автор слова Макрона.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности. По его словам, Россия не расценивает подобные высказывания в качестве изменения подхода.