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RT: уехавший из Латвии Черный Ленин принимает участие в спецоперации ВС РФ на Украине

Армия
RT: уехавший из Латвии Черный Ленин принимает участие в спецоперации ВС РФ на Украине

Политический беженец из Латвии Бенес Айо, получивший прозвище Черный Ленин, принимает участие в спецоперации ВС РФ на Украине.

Айо получил прозвище в 2014 году после выступления возле памятника Владимиру Ленину в Донецке. В Латвии он неоднократно подвергался давлению из-за своих коммунистических взглядов, после чего уехал в РФ. Недавно он получил российское гражданство, пишет RT.

С 2014 года Черный Ленин вел репортажи об агрессии Украины против населения Донбасса и распространял правдивую информацию о ситуации по всему миру, а также служил добровольцем в Народной милиции ЛНР. В августе 2022 года Айо прибыл в зону спецоперации в качестве добровольца.
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