Политический беженец из Латвии Бенес Айо, получивший прозвище Черный Ленин, принимает участие в спецоперации ВС РФ на Украине.
Айо получил прозвище в 2014 году после выступления возле памятника Владимиру Ленину в Донецке. В Латвии он неоднократно подвергался давлению из-за своих коммунистических взглядов, после чего уехал в РФ. Недавно он получил российское гражданство, пишет RT.
С 2014 года Черный Ленин вел репортажи об агрессии Украины против населения Донбасса и распространял правдивую информацию о ситуации по всему миру, а также служил добровольцем в Народной милиции ЛНР. В августе 2022 года Айо прибыл в зону спецоперации в качестве добровольца.