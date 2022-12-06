RT: уехавший из Латвии Черный Ленин принимает участие в спецоперации ВС РФ на Украине

С 2014 года Черный Ленин вел репортажи об агрессии Украины против населения Донбасса и распространял правдивую информацию о ситуации по всему миру, а также служил добровольцем в Народной милиции ЛНР. В августе 2022 года Айо прибыл в зону спецоперации в качестве добровольца.