Таможенники в Приморье обнаружили наркотики в ботинках моряка

Шприцы с запрещенным средством, спрятанные в ботинках, нашли у моряка работники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ). Нарушитель закона собирался в рейс на рефрижераторном судне в Южную Корею. Об этом рассказали в пресс-службе ДВТУ.
Как пишет ИА PrimaMedia, злоумышленника остановили у борта судна во время осуществления оперативно-разыскных действий в порту Владивостока. При досмотре его личных вещей в ботинках мужчины таможенники выявили четыре 50-кубовых шприца с наркотиком.
За противозаконный перенос через таможенную границу ЕАЭС наркотических веществ в крупном размере привлекают к уголовной ответственности. Запланированное и подготовленное нарушение закона было пресечено служащими отдела по борьбе с контрабандой наркотиков ДВОТ. Дальневосточная оперативная таможня в отношении фигуранта возбудила уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.3 ст. 229.1 УК РФ. Гражданина РФ сняли с рейса. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Специалисты проводят следственные мероприятия.