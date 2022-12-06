Таможенники в Приморье обнаружили наркотики в ботинках моряка

За противозаконный перенос через таможенную границу ЕАЭС наркотических веществ в крупном размере привлекают к уголовной ответственности. Запланированное и подготовленное нарушение закона было пресечено служащими отдела по борьбе с контрабандой наркотиков ДВОТ. Дальневосточная оперативная таможня в отношении фигуранта возбудила уголовное дело по ч.1 ст.30, ч.3 ст. 229.1 УК РФ. Гражданина РФ сняли с рейса. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Специалисты проводят следственные мероприятия.