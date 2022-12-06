Алена Жигалова посмеялась над райдерами Барских и Лободы для заказчиков из России

Журналистка Алена Жигалова прокомментировала требования украинских артистов Макса Барских и Светланы Лободы для заказчиков корпоративов из России. Блогер высмеяла райдеры знаменитостей.
В Сети распространилась информация, что Барских и Лобода готовы петь перед россиянами за двойной гонорар, напомнила Жигалова. При этом исполнитель хита «Туманы» требует, чтобы его не снимали на корпоративе и не перебивали, если он заговорит о политике. Певца нужно дослушать до конца, рассказала блогер.
«Чтобы не испортить его настроение, понимаете?» — иронично отметила журналистка в эфире YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».
По словам Жигаловой, украинские артисты опровергли сообщения о готовности петь перед русскими. При этом сотрудники одного из Telegram-каналов связались с представителем Лободы, и он сообщил, что она согласна выступить перед россиянами на нейтральной территории, например, в ОАЭ. Однако предварительно певица должна получить полную информацию о заказчике.
Журналистка посмеялась над этим требованием. Блогер пошутила, что, наверное, заказчик должен назвать Лободе группу крови и предоставить справку БТИ (документ о техническом состоянии здания).