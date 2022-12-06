Алена Жигалова посмеялась над райдерами Барских и Лободы для заказчиков из России

В Сети распространилась информация, что Барских и Лобода готовы петь перед россиянами за двойной гонорар, напомнила Жигалова. При этом исполнитель хита «Туманы» требует, чтобы его не снимали на корпоративе и не перебивали, если он заговорит о политике. Певца нужно дослушать до конца, рассказала блогер.