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Алена Жигалова посмеялась над райдерами Барских и Лободы для заказчиков из России

Шоу-бизнес
Алена Жигалова посмеялась над райдерами Барских и Лободы для заказчиков из России

Журналистка Алена Жигалова прокомментировала требования украинских артистов Макса Барских и Светланы Лободы для заказчиков корпоративов из России. Блогер высмеяла райдеры знаменитостей.

В Сети распространилась информация, что Барских и Лобода готовы петь перед россиянами за двойной гонорар, напомнила Жигалова. При этом исполнитель хита «Туманы» требует, чтобы его не снимали на корпоративе и не перебивали, если он заговорит о политике. Певца нужно дослушать до конца, рассказала блогер.

«Чтобы не испортить его настроение, понимаете?» — иронично отметила журналистка в эфире YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».

По словам Жигаловой, украинские артисты опровергли сообщения о готовности петь перед русскими. При этом сотрудники одного из Telegram-каналов связались с представителем Лободы, и он сообщил, что она согласна выступить перед россиянами на нейтральной территории, например, в ОАЭ. Однако предварительно певица должна получить полную информацию о заказчике.

Журналистка посмеялась над этим требованием. Блогер пошутила, что, наверное, заказчик должен назвать Лободе группу крови и предоставить справку БТИ (документ о техническом состоянии здания).
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