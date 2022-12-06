Губернатор Тюменской области Моор встретился с руководством Банка России

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел рабочую встречу с руководством Банка России. Во время беседы стороны обсудили текущую экономическую ситуацию в регионе и стране.
На встрече было уделено внимание развитию банковского сектора в Тюменской области, реализации проекта по повышению доступности платежных услуг и региональной программе повышения финансовой грамотности, сообщает сетевое издание «Вслух.ру».
Управляющая отделением Банка России по Тюменской области Елена Никитина рассказала главе региона о росте объема выдачи кредитов предприятиям нефинансового сектора в текущем году. Среди приоритетных направлений работы она выделила повышение доступности финансовых услуг в отдаленных районах.
Например, в Тюменской области стала доступна услуга кэшаут. Она позволяет снять с карты наличные деньги на кассах торгово-сервисных предприятий и АЗС. Такой сервис особенно полезен в отдаленных населенных пунктах, где нет банкоматов и офисов банков.
Александр Моор поблагодарил руководство отделения Банка России по Тюменской области за активное участие в работе штаба по обеспечению устойчивого развития экономики региона.