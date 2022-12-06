Губернатор Тюменской области Моор встретился с руководством Банка России

Например, в Тюменской области стала доступна услуга кэшаут. Она позволяет снять с карты наличные деньги на кассах торгово-сервисных предприятий и АЗС. Такой сервис особенно полезен в отдаленных населенных пунктах, где нет банкоматов и офисов банков.