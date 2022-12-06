Снег с доставкой: какие проблемы испытывает малый бизнес от плохой уборки улиц Петербурга

Работники сферы услуг жалуются, что в результате контрпродуктивных действий петербургских властей по борьбе со снегом они вынуждены каждый раз убирать «грязное болото» из талой воды, грязи и соли, которые гости приносят с собой с улицы. В материале для ФАН мы расскажем об этой проблеме.