Снег с доставкой: какие проблемы испытывает малый бизнес от плохой уборки улиц Петербурга

Работники сферы услуг жалуются, что в результате контрпродуктивных действий петербургских властей по борьбе со снегом они вынуждены каждый раз убирать «грязное болото» из талой воды, грязи и соли, которые гости приносят с собой с улицы. В материале для ФАН мы расскажем об этой проблеме.
За последнее время в Петербурге выпало немалое количество снега. Городские власти используют реагенты для борьбы с ним. В результате снежный настил превращается в грязную слякоть, которая оседает на обуви и разносится повсюду. В частности, по магазинам, салонам красоты, квартирам, подъездам и иным местам.
«Я работаю в салоне красоты. Снег лежит на крыльце, зайти невозможно, пока я не уберу все до работы. Люди поскальзываются, не могут пройти через снег. А если им все же это удается, то грязный снег они приносят с собой в студию. Приходиться постоянно убираться. То есть буквально после каждого клиента. А клиентов у нас достаточно — от 10 до 15 посетителей за день», — рассказала нашему изданию сотрудница одного из салонов красоты.
При этом, по ее словам, качество уборки снега зависит от района. Собеседница проживает около станции метро «Проспект Просвещения», там ситуация с уборкой обстоит еще более или менее нормально.
«Но на той же "Пионерской" такого вообще нет. У меня такое ощущение, что уборку не проводят вообще никогда — везде горы снега. До работы идти от метро десять минут, но сейчас дойти практически нереально. Интересно, когда все-таки ситуация поменяется? Год за годом одно и то же. Прошлой зимой ездила в центр — везде глыбы льда и горы снега, которые вообще не убирают. Я бы очень хотела, чтобы ситуация скорее изменилось в лучшую сторону. Потому что впереди еще целая зима», — рассказала девушка.
Отметим, что обилие снега и реагентов на улицах города становится проблемой отнюдь не только для людей. Реагенты, которыми посыпают улицы Северной столицы, представляют большую опасность для питомцев на прогулках.