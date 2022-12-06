Экономист Разуваев рассказал, в акции каких российских компаний лучше вкладывать деньги

Основной интерес у инвесторов был в получении дивидендов. Акции в большинстве случаев размещались по номиналу, а размер дивидендов мог составлять несколько сотен процентов к номинальной стоимости. Однако это не означает, что на курсе нельзя было заработать, например, в 1993-1994 годы акции Инкомбанка примерно за год выросли с 10 до 100 долларов. Некоторые олигархические банки предлагали инвесторам бумаги с двойным номиналом: в рублях и долларах. По этим акциям дивиденды и рыночные котировки выставлялись в долларах, что в условиях постоянного падения курса рубля было не самой плохой инвестицией.