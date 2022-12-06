Экономист Разуваев рассказал, в акции каких российских компаний лучше вкладывать деньги

После начала специальной военной операции ВС РФ на территории Украины ряд западных стран ввели в отношении Москвы несколько пакетов санкций, что оказало влияние на экономику страны.
Кандидат экономических наук, инвестиционный аналитик Александр Разуваев во время беседы с корреспондентом ФАН вспомнил, как развивалась экономика РФ в конце ХХ века и чем это закончилось, а также назвал лучшие активы для покупки на данный момент.
В начале 1990-х годов в России появились первые олигархи. В 1992-1994 годы экономика России упала примерно вдвое. Однако это не стало препятствием для появления целого класса богатейших людей — банкиров.
«Реальный сектор экономики был в серьезной депрессии. Однако банкиры зарабатывали астрономические прибыли за счет основанной на гиперинфляции астрономической банковской маржи. В момент распада СССР существовала огромная диспропорция между товарной и денежной массой — денег было много, а товаров мало. Плюс дефицит бюджета РФ покрывался за счет кредитов Банка России, т. е. печатного станка», — рассказал экономист.
В этот период особенно преуспели банки, которые получили бесплатно или за небольшую плату счета федерального и региональных бюджетов. При этом темпы падения рубля, ставки по краткосрочным межбанковским банковским кредитам и государственным облигациям обеспечивали доходность в сотни процентов годовых.
«Ведущие коммерческие банки начали активно работать с вкладами граждан, в том числе в валюте. Именно туда потекли деньги "новых русских". При этом процент по вкладу в долларах в размере 10-15% годовых считался нормой. Акции российских коммерческих банков стали первыми фишками российского фондового рынка. В то время только шла приватизация и акций промышленных компаний просто не было. Акции банков котировали отделы ценных бумаг самих коммерческих банков и небольшое число появившихся тогда инвестиционных компаний», — отметил Александр Разуваев.
Основной интерес у инвесторов был в получении дивидендов. Акции в большинстве случаев размещались по номиналу, а размер дивидендов мог составлять несколько сотен процентов к номинальной стоимости. Однако это не означает, что на курсе нельзя было заработать, например, в 1993-1994 годы акции Инкомбанка примерно за год выросли с 10 до 100 долларов. Некоторые олигархические банки предлагали инвесторам бумаги с двойным номиналом: в рублях и долларах. По этим акциям дивиденды и рыночные котировки выставлялись в долларах, что в условиях постоянного падения курса рубля было не самой плохой инвестицией.
Однако ситуация «астрономических барышей» для российских банкиров длилась недолго. Весной 1995 года Банк России перешел к очень жесткой монетарной политике, был введен валютный коридор, у банков не осталось легких денег кроме рынка ГКО, поэтому наступил банковский кризис августа 1995 года. В результате обанкротилось несколько известных брендов — например, Мытищинский коммерческий банк. Рынок банковских акций потерял ликвидность. Единственной ликвидной фишкой были акции Сбербанка, контрольный пакет которого тогда принадлежал ЦБ и продавались всем желающим. А затем вместе с акциями ведущих приватизированных предприятий стали торговаться в Российской Торговой Системе. Для купивших их тогда и продавших в середине 2000-х годов — это стало, по всей видимости, одной из лучших инвестиций в жизни.
«Какие бумаги выбрать сейчас? Еще старина Джон Кейнс говорил, что если фондовый рынок дешев — надо выбирать национальных чемпионов или лидеров своих секторов. Это правило по-прежнему актуально. Эти бумаги начнут дорожать первыми, плюс данные компании всегда могут рассчитывать на различную правительственную поддержку. Так было во время формирования российского рынка акций в 1995 году, а также после кризисов 1998, 2008 и 2014 года. Ключевые рекомендации: финансы — Сбер, телекоммуникации — МТС, информационные технологии — Positive Technologies, металлургия — "Норникель", нефтегазовый сектор — "Роснефть", транспорт — "Аэрофлот"», — считает эксперт.
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