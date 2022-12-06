Почти девять тысяч украинцев не пустили в Польшу

Отношение к украинским беженцам в Европе серьезно меняется. Сотрудники пограничной службы Польши отказали во въезде в страну почти девяти тысячам переселенцев.
По данным журналистов, проблемы испытывают украинцы, которые впервые хотят пересечь границу, а также те, кто возвращается в Польшу. Зачастую пограничники европейского государства ссылаются на превышение допустимого срока пребывания в ЕС в рамках безвизового режима, отсутствие действительной визы или вида на жительство.
Прогнозируется, что в зимой в Польшу приедут еще 500 тыс. беженцев. В гуманитарных организациях признали, что размещение переселенцев может стать «непростой задачей».