Почти девять тысяч украинцев не пустили в Польшу

По данным журналистов, проблемы испытывают украинцы, которые впервые хотят пересечь границу, а также те, кто возвращается в Польшу. Зачастую пограничники европейского государства ссылаются на превышение допустимого срока пребывания в ЕС в рамках безвизового режима, отсутствие действительной визы или вида на жительство.