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Почти девять тысяч украинцев не пустили в Польшу

Общество
Почти девять тысяч украинцев не пустили в Польшу

Отношение к украинским беженцам в Европе серьезно меняется. Сотрудники пограничной службы Польши отказали во въезде в страну почти девяти тысячам переселенцев.

По данным журналистов, проблемы испытывают украинцы, которые впервые хотят пересечь границу, а также те, кто возвращается в Польшу. Зачастую пограничники европейского государства ссылаются на превышение допустимого срока пребывания в ЕС в рамках безвизового режима, отсутствие действительной визы или вида на жительство.

Прогнозируется, что в зимой в Польшу приедут еще 500 тыс. беженцев. В гуманитарных организациях признали, что размещение переселенцев может стать «непростой задачей».
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