В Адыгее потушили пожар на маслозаводе

По данным пресс-службы ведомства, инцидент в ауле Егерухай Кошехабльского района произошел днем. Прибывшие на место ЧП дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей, а также сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона, выяснили, что горит сушильная камера внутри здания, сообщает «Живая Кубань».