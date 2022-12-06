В Адыгее потушили пожар на маслозаводе

Сотрудники МЧС Адыгеи справились с крупным пожаром на маслозаводе ООО «Мамруко».
По данным пресс-службы ведомства, инцидент в ауле Егерухай Кошехабльского района произошел днем. Прибывшие на место ЧП дежурные караулы трех пожарно-спасательных частей, а также сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона, выяснили, что горит сушильная камера внутри здания, сообщает «Живая Кубань».
В тушении пожара приняли участие 33 пожарных и 11 единиц спецтехники. Борьба с огнем затянулась до утра следующего дня. Погибших и травмированных удалось избежать. Сейчас органы дознания выясняют причину возгорания.