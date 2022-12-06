Звезда «Бумера» Андрей Мерзликин приятно удивил участников СВО скромным райдером

Звезда фильма «Бумер» Андрей Мерзликин выступил перед участниками спецоперации с группой «После 11». Бойцов приятно удивил скромный райдер артиста.
Актер побывал в гостях у военных летчиков группировки Z. Об этом рассказал автор Telegram-канала Fighterbomber. Мерзликин вместе с коллегами представил музыкальный моноспектакль, посвященный Василию Шукшину.
По словам автора канала, в райдере актера была всего одна строка. Артист попросил показать место, где они с группой смогут выступить для участников СВО. Больше Мерзликин ничего не запрашивал.
Бойцы остались в восторге от спектакля. По их мнению, одна такая постановка заменяет множество лекций по общественно-государственной подготовке и выступлений замполитов.