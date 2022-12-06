Украинка пожаловалась на «агрессивных» болгар, включивших беженцам «Калинку» и гимн России

Беженка с Украины Мария рассказала, как жители Болгарии относятся к вынужденным переселенцам. Сама девушка работает в местном заведении общественного питания.
На чистом русском мигрантка поделилась, что при встрече с украинцами болгары включали «Калинку-малинку» и российский гимн. По словам девушки, «это было настолько страшно», и казалось, будто дело дойдет до рукоприкладства, пишет издание «Ваши Новости».
Украинская беженка добавила, что жители Болгарии «вели себя как свиньи», свистели и плевались в заведении общепита. Также девушка рассказала, что местные вообще не включают гимн Украины и говорят, что «украинцам так и надо».