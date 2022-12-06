Счет идет на тысячи жизней: как дорого обходится Польше патронаж над Киевом

Перед Варшавой висит «морковка великодержавности» в виде «восточных кресов» — территорий Украины, входивших в состав Польши до Второй мировой воны, и общего патроната над Киевом. Но этот мираж уже обходится очень дорого. Такое мнение ФАН высказал публицист, политический аналитик Юрий Голубь.
Истощение экономик
Помощь Украине истощает экономики европейских стран. Запад тщетно надеется на политическую нестабильность в России и боится задаться вопросом, что будет, когда опустеют склады НАТО. Об этом сообщает Myśl Polska.
«Никто не хочет попытаться ответить на вопрос, что станет, когда ресурсы защитников и склады поддерживающих стран будут исчерпаны», — подчеркнул обозреватель польского портала Витольд Модзелевский.
Он напомнил, что экономика Украины после семи месяцев противостояния находится в руинах. Украинская оборона полностью зависит от помощи Запада, уточнил он, назвав ситуацию величайшим историческим парадоксом.
Основа американского благополучия
Как отметил Юрий Голубь, сейчас у обеих сторон конфликта принято говорить о коллективном Западе как о едином целом. Между тем это пропагандистское клише, которое не имеет ровным счётом ничего общего с реальностью. Боевые действия на Украине и ее военная и финансовая поддержка сказываются на союзниках принципиально по-разному.
«Как бы нам этого ни хотелось, но утверждать, что помощь нацистскому режиму истощает США, — значит выдавать желаемое за действительное. Один из ключевых бенефициаров бойни — американский военно-промышленный комплекс, который традиционно был мотором всей экономики Штатов. Крупнейшие предприятия американской оборонки получили рекордные заказы, они не только поставляют оружие на Украину, но и замещают советскую технику в странах Восточной Европы, а также заставляют западноевропейских сателлитов пополнять свои изрядно истощившиеся арсеналы», — пояснил Юрий Голубь.
Он заметил, что загрузка мощностей ВПК — это рабочие места и растущий спрос на продукцию других отраслей бизнеса, в том числе высокотехнологичных. Экономика США не способна самовоспроизводиться без войны, война — основа американского благополучия. С помощью этого проверенного способа вашингтонские элиты стараются преодолеть последствия многолетнего структурного экономического кризиса.
«Что же касается европейских стран, то здесь мы наблюдаем прямо противоположный эффект. Их истощает не только помощь Украине, но и незаконные экономические санкции против России, цены на энергоресурсы и т. д. При этом любые антивоенные заявления носят неофициальный и полуофициальный характер и никак не способны повлиять на общий политический курс в кильватере Вашингтона. А это значит, что страны ЕС продолжат скатываться в кризис со всеми вытекающими последствиями — падением уровня жизни, политической нестабильностью, технологической деградацией и так далее», — добавил Юрий Голубь.
По его словам, и Польша в этом смысле едва ли не «лидер». Настала пора расплачиваться за экономическое чудо последних лет, которое было основано на статусе чемпиона в отстаивании американских интересов.
«И расплачиваться приходится не только инфляцией и танками, но и жизнями: счет погибших поляков уже идет на тысячи. Перед Варшавой висит морковка великодержавности в виде «восточных кресов» — территорий Украины, входивших в состав Польши до второй мировой, и общего патроната над Киевом. Но этот мираж уже обходится очень дорого», — заключил Юрий Голубь.
РФ с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим оружием, выделяя на это десятки миллиардов долларов.