Счет идет на тысячи жизней: как дорого обходится Польше патронаж над Киевом

Как отметил Юрий Голубь, сейчас у обеих сторон конфликта принято говорить о коллективном Западе как о едином целом. Между тем это пропагандистское клише, которое не имеет ровным счётом ничего общего с реальностью. Боевые действия на Украине и ее военная и финансовая поддержка сказываются на союзниках принципиально по-разному.