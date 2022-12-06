Врач-нарколог Исаев раскрыл взаимосвязь погоды в России и алкоголизма

География этой проблемы достаточно стабильна. Как правило, алкоголизм распространен в регионах с тяжелыми погодными условиями, отметил собеседник «Ленты.ру». Это способствует активному употреблению спиртного. То же самое касается регионов, где большая часть населения занята на тяжелых производствах, добавил Руслан Исаев. В целом жители Хакасии, Камчатского края, Сахалина и Удмуртии более склоны к вредным привычкам, пишет РИА Новости.