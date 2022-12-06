Власти Волгодонска запретили выпускать отловленных собак около школ и детских садов

Как пишет сетевое издание «ДонДей-Волгодонск», за прошлую неделю число обратившихся в больницы с жалобами на укусы бездомных собак выросло. Из них пять случаев нападения на горожан зафиксировали около улиц 30 лет Победы и Ленина рядом с домом №85, в парке «Победа», подле кинотеатра «Комсомолец» и на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель».