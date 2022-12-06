Власти Волгодонска запретили выпускать отловленных собак около школ и детских садов

Бездомные собаки продолжают атаковать жителей Волгодонска Ростовской области. О мерах борьбы с агрессией бездомных животных сообщила руководитель управления здравоохранения города Светлана Заболотских.
Как пишет сетевое издание «ДонДей-Волгодонск», за прошлую неделю число обратившихся в больницы с жалобами на укусы бездомных собак выросло. Из них пять случаев нападения на горожан зафиксировали около улиц 30 лет Победы и Ленина рядом с домом №85, в парке «Победа», подле кинотеатра «Комсомолец» и на территории садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель».
В то же время мэр Волгодонска Сергей Макаров заметил, что не так давно было утверждено предписание, согласно которому собак нельзя выпускать возле соцорганизаций, школ, детсадов, медицинских объектов, детских площадок, садов, парков и скверов, ТЦ и розничных рынков. Чиновник призвал держать на контроле ситуацию с отловом и выпуском животных на разрешенных территориях.