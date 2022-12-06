Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к утру 6 декабря.
Россия
Украинская армия возобновила обстрелы промзоны Запорожской АЭС и Энергодара, использовав при этом западную 155-мм артиллерию. Также сегодня беспилотник поразил нефтехранилище на аэродроме в Курске. Возникло крупное возгорание, однако жертв и пострадавших удалось избежать.
Тем временем в МИД РФ заявили, что о передаче контроля над ЗАЭС от России к кому бы то ни было не может быть и речи. Никаких переговоров с Украиной по поводу создания «зоны безопасности» не ведется. Сейчас станция находится под российским военным контролем, весь ее персонал является работниками «Росатома».
Ситуация в Донбассе
В Народной милиции ДНР сообщили о ликвидации более 40 солдат противника за прошедшие сутки. Также уничтожены танк, две радиолокационные станции, зенитный ракетный комплекс, восемь единиц бронированной техники.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли девять населенных пунктов с применением 171 снаряда. Это привело к гибели четверых и ранению семерых мирных жителей, а также повреждениям 42 домов и десяти объектов гражданской инфраструктуры. Среди жертв оказался военный судья ДНР.
Тем временем представительство луганской Народной милиции подтверждает уничтожение до 70 украинских боевиков, трех танков, четырех бронетранспортеров, беспилотника, 17 единиц иной техники.
Саперы расчистили от взрывоопасных предметов площадь более пяти гектаров в районах населенных пунктов Новоалександровка и Катериновка.
Украина
В «Укрэнерго» заявили о способности восстановить стабильность энергетической системы страны в течение двух суток после ударов 5 декабря. Она не получила существенного урона: ВС РФ сконцентрировались прежде всего по центрам управления и связи, а также транспортной инфраструктуре.
МИД Венгрии в очередной раз подтвердил отказ руководства страны от осуществления подготовки украинских солдат. Будапешт считает, что подобная практика могла бы лишь усугубить конфликт, в то время как он желает двигаться к миру, а не войне.