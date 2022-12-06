События на Украине к 12:00 6 декабря: ВСУ возобновили удары по ЗАЭС, «Укрэнерго» стабилизирует энергосистему

Тем временем в МИД РФ заявили, что о передаче контроля над ЗАЭС от России к кому бы то ни было не может быть и речи. Никаких переговоров с Украиной по поводу создания «зоны безопасности» не ведется. Сейчас станция находится под российским военным контролем, весь ее персонал является работниками «Росатома».