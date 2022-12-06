Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Медицинский туризм планируют развивать в Ульяновской области

Общество
Медицинский туризм планируют развивать в Ульяновской области

Делегация из Ульяновска отправилась в Москву для участия в международном форуме «Медтуризм». Мероприятие проходит в столице с 5 по 8 декабря.

Это заседание является ключевым для подведения итогов года. На нем обсуждается реализация проектов по медицинскому туризму и экспорту медицинских услуг, сообщает сетевое издание «Главные новости Ульяновска».

На территории Ульяновской области действуют 13 санаториев и восемь санаториев-профилакториев. Курорт Ундоры, например, входит в число 18 уникальных санаториев России. Этот курорт — единственный в стране, где используются воды с повышенным содержанием органических веществ.

Также на территории региона расположен первый в мире Радонариум. Он включает в себя сразу шесть различных радоновых процедур, направленных на лечение организма и для профилактики хронических заболеваний.
ульяновск форум медицинский туризм санаторий курорт
Военкоры ФАН
Лучшие в аду