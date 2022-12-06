Медицинский туризм планируют развивать в Ульяновской области

Делегация из Ульяновска отправилась в Москву для участия в международном форуме «Медтуризм». Мероприятие проходит в столице с 5 по 8 декабря.
Это заседание является ключевым для подведения итогов года. На нем обсуждается реализация проектов по медицинскому туризму и экспорту медицинских услуг, сообщает сетевое издание «Главные новости Ульяновска».
На территории Ульяновской области действуют 13 санаториев и восемь санаториев-профилакториев. Курорт Ундоры, например, входит в число 18 уникальных санаториев России. Этот курорт — единственный в стране, где используются воды с повышенным содержанием органических веществ.
Также на территории региона расположен первый в мире Радонариум. Он включает в себя сразу шесть различных радоновых процедур, направленных на лечение организма и для профилактики хронических заболеваний.