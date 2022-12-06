Госдума обсуждает проект о закреплении права россиян на кредитные каникулы

Суть проекта в том, что за время действия кредита человек может единожды обратиться к кредитной организации за предоставлением отсрочек по платежам сроком до 6 месяцев. Дата начала льготного периода, однако, не должна отстоять более чем на месяц, предшествующий обращению с требованием.