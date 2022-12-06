Путин обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы внутренней безопасности России

Президент России Владимир Путин провел заседание Совбеза РФ. На совещании переговорили о вопросах безопасности.
Глава государства обсудил с постоянными членами Совбеза тему внутренней безопасности. Другие детали заседания пока неизвестны.
Последнее заседание Совбеза под руководством Путина состоялось второго декабря. На повестке был вопрос подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности. Также российский лидер поднял тему социально-экономического развития государства, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.