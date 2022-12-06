Путин обсудил с постоянными членами Совбеза вопросы внутренней безопасности России

Последнее заседание Совбеза под руководством Путина состоялось второго декабря. На повестке был вопрос подготовки кадров для обеспечения информационной безопасности. Также российский лидер поднял тему социально-экономического развития государства, рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.