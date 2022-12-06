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Общественность Краснообска спасла от вырубки лесопарк

Общество
Общественность Краснообска спасла от вырубки лесопарк

Министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин рассказал о принятии важного решения.

По словам Шестернина, благодаря усилиям общественности региональные власти согласовали придание лесопарку у научного городка сельхозакадемии статуса особо охраняемой природной территории местного значения. Там сочетаются искусственные насаждения и элементы ландшафта естественного происхождения, сообщает Сибкрай.ru.

Отмечается, что данный вопрос обсуждался в минприроды региона еще в сентябре 2021 года. Лесопарк в Краснообске был заложен в 1975 году на площади 292 гектара и сильно полюбился жителям поселка.
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