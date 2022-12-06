Глава ФЗНЦ Шугалей поделился историями о мужестве российских военных в зоне спецоперации

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей в ходе одной из своих поездок в зону проведения специальной военной операции по защите Донбасса взял несколько интервью у бойцов ВС РФ.
Социолог и ученый Максим Шугалей поделился в своем Telegram-канале историями о героизме, мужестве и самоотверженности российских военных при выполнении боевых задач. Один из роликов рассказывает драматичную историю ранения российского военнослужащего и помощи товарищей при его эвакуации.
«Конечно, не все выкладываю в социальные сети, что-то всегда остается за кадром, но очень многими рассказами хочется поделиться», — пояснил Шугалей.
Президент ФЗНЦ отметил, что такие искренние рассказы очевидцев и участников СВО являются лучшим образцом воинского братства и любви к Родине. Шугалей также привел свидетельства вопиющих военных преступлений украинских националистов, которые по надуманному поводу расстреливают сыновей на глазах у матерей и кичатся собственной жестокостью.