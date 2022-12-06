Глава ФЗНЦ Шугалей поделился историями о мужестве российских военных в зоне спецоперации

Президент ФЗНЦ отметил, что такие искренние рассказы очевидцев и участников СВО являются лучшим образцом воинского братства и любви к Родине. Шугалей также привел свидетельства вопиющих военных преступлений украинских националистов, которые по надуманному поводу расстреливают сыновей на глазах у матерей и кичатся собственной жестокостью.