«Пусть говорят» снова начнет выходить на Первом канале 6 декабря

Шоу «Пусть говорят» возвращается на телеэкраны после длительного перерыва. Новый выпуск проекта покажут уже 6 декабря, сообщила пресс-служба Первого канала.
Со вторника по четверг вещатель покажет спецвыпуски передачи. Шоу стартует в 19:50.
По словам ведущего Дмитрия Борисова, серию выпусков «Пусть говорят» посвятят необычным людям, например, астрологам и нумерологам. Участники съемок попытаются разобраться, что ждет человечество в 2023 году и в ближайшее десятилетие.
В эфире проекта постараются объяснить феномен болгарской слепой провидицы Ванги и понять, почему ее предсказания продолжают сбываться в наше время. Кроме того, зрители узнают, поддерживают ли ученые бизнесмена Илона Маска, заявившего, что человечество должно готовиться к встрече с жителями внеземных цивилизаций.