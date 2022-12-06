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«Пусть говорят» снова начнет выходить на Первом канале 6 декабря

Шоу-бизнес
«Пусть говорят» снова начнет выходить на Первом канале 6 декабря

Шоу «Пусть говорят» возвращается на телеэкраны после длительного перерыва. Новый выпуск проекта покажут уже 6 декабря, сообщила пресс-служба Первого канала.

Со вторника по четверг вещатель покажет спецвыпуски передачи. Шоу стартует в 19:50.

По словам ведущего Дмитрия Борисова, серию выпусков «Пусть говорят» посвятят необычным людям, например, астрологам и нумерологам. Участники съемок попытаются разобраться, что ждет человечество в 2023 году и в ближайшее десятилетие.

В эфире проекта постараются объяснить феномен болгарской слепой провидицы Ванги и понять, почему ее предсказания продолжают сбываться в наше время. Кроме того, зрители узнают, поддерживают ли ученые бизнесмена Илона Маска, заявившего, что человечество должно готовиться к встрече с жителями внеземных цивилизаций.
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