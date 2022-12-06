«Пусть говорят» снова начнет выходить на Первом канале 6 декабря

В эфире проекта постараются объяснить феномен болгарской слепой провидицы Ванги и понять, почему ее предсказания продолжают сбываться в наше время. Кроме того, зрители узнают, поддерживают ли ученые бизнесмена Илона Маска, заявившего, что человечество должно готовиться к встрече с жителями внеземных цивилизаций.