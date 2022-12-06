Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Bloomberg описал неблагоприятный сценарий в энергетике Европы текущей зимой

Экономика
Bloomberg описал неблагоприятный сценарий в энергетике Европы текущей зимой

Страны Евросоюза нынешней зимой рискуют столкнуться с неблагоприятным сценарием в энергетической сфере, пишет агентство Bloomberg.

Экспертов из Германии констатировали, сейчас регион вряд ли может рассчитывать на возобновляемые источники, а понижение температуры спровоцирует дальнейшее усиление энергетического кризиса.

Стоимость энергоресурсов в ЕС в последнее время пошла на спад благодаря теплой осенней погоде. Это позволило снизить объемы потребления голубого топлива. Но сейчас есть вероятность того, что европейские власти вновь попросят население уменьшить потребление газа и электричества. Из-за отсутствия ветра ФРГ была вынуждена вновь запустить угольные электростанции, а во Франции реакторы АЭС были остановлены в связи с необходимостью ремонтных работ.
евросоюз bloomberg энергокризис прогноз
Военкоры ФАН
Лучшие в аду