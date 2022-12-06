Bloomberg описал неблагоприятный сценарий в энергетике Европы текущей зимой

Стоимость энергоресурсов в ЕС в последнее время пошла на спад благодаря теплой осенней погоде. Это позволило снизить объемы потребления голубого топлива. Но сейчас есть вероятность того, что европейские власти вновь попросят население уменьшить потребление газа и электричества. Из-за отсутствия ветра ФРГ была вынуждена вновь запустить угольные электростанции, а во Франции реакторы АЭС были остановлены в связи с необходимостью ремонтных работ.