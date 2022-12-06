Карчаа: с территории Запорожской АЭС не было сделано ни единого выстрела по Украине

Российские военнослужащие после установления контроля над ЗАЭС не произвели ни одного выстрела по Украине с территории атомной станции. Об этом сообщил советник генерального директора компании «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
Бойцы ВС РФ и других российских силовых структур, дислоцированных на Запорожской АЭС, не сделали ни единого выстрела по Украине даже из стрелкового оружия, не говоря уже об артиллерии, минометах или РСЗО, подчеркнул Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что требования киевского режима о «демилитаризации ЗАЭС» являются надуманными и нелегитимными.
Ранее в «Росэнергоатоме» объяснили невозможность перехода Запорожской АЭС под контроль сотрудников МАГАТЭ, об этом писал RT.