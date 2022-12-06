Карчаа: с территории Запорожской АЭС не было сделано ни единого выстрела по Украине

Бойцы ВС РФ и других российских силовых структур, дислоцированных на Запорожской АЭС, не сделали ни единого выстрела по Украине даже из стрелкового оружия, не говоря уже об артиллерии, минометах или РСЗО, подчеркнул Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия-24». Он отметил, что требования киевского режима о «демилитаризации ЗАЭС» являются надуманными и нелегитимными.