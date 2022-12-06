Россиян с детьми выслали из Таиланда из-за отказа сканировать пальцы

Россиянка отметила, что впервые столкнулась с подобным требованием. Сотрудник аэропорта не смог им помочь, в том числе из-за языкового барьера. Он нервничал и не понимал, почему иностранцы не хотят проходить процедуру сканирования. По словам женщины, она попросила пригласить в аэропорт переводчика или консула. Однако в ответ семья услышала только насмешки. В итоге россиян депортировали.