Россиян с детьми выслали из Таиланда из-за отказа сканировать пальцы

Семью из России депортировали из Таиланда из-за отказа проходить процедуру сканирования отпечатков пальцев.
Пара с ребенком прилетела на Пхукет, где от них требовалось пройти процедуру оформления документов. Семья отказалась от сканирования отпечатков пальцев, ссылаясь на религиозные убеждения.
Россиянка отметила, что впервые столкнулась с подобным требованием. Сотрудник аэропорта не смог им помочь, в том числе из-за языкового барьера. Он нервничал и не понимал, почему иностранцы не хотят проходить процедуру сканирования. По словам женщины, она попросила пригласить в аэропорт переводчика или консула. Однако в ответ семья услышала только насмешки. В итоге россиян депортировали.
Тайцы ранее пожаловались на попрошаек, отбирающих у них работу. Они пристают к туристам с предложениями купить изделия ручной работы.