В США начнут прививать от коронавируса детей от 6 месяцев

Вашингтон, 6 декабря. Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech подали заявку на экстренное применение вакцины против COVID-19 для детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет. Об этом говорится в пресс-релизе, который был опубликован на сайте BioNTech.
Соответствующий запрос был направлен в Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA). Необходимо отметить, что в соответствии с американским законодательством, экстренное применение вакцин разрешает использование лекарственных препаратов до их официального одобрения со стороны федеральных органов. Таким образом допускается использование средств, которые не прошли все необходимые стадии клинических испытаний и эффективность и безопасность которых не была доказана.
«Учитывая высокий уровень респираторных заболеваний, циркулирующих в настоящее время среди детей в возрасте до 5 лет, обновленные вакцины против COVID-19 могут помочь предотвратить тяжелые заболевания и госпитализацию», — говорится в сообщении.
В случае получения разрешения на экстренное применение дети от четырех месяцев получат первичную прививку, состоящую из двух доз вакцины Pfizer—BioNTech против COVID-19. Позже им будет сделана третья прививка с использованием бивалентной вакцины Omicron BA.4/BA.5.
Введение обязательной вакцинации для детей от шести месяцев лоббирует главный советник президента США по медицине Энтони Фаучи. Поэтому в выдаче одобрения на использование вакцин можно не сомневаться.
Аналогичная заявка на использование препарата для иммунизации детей на территории Евросоюза была подана в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).
Как сообщает компания, адаптированная двухвалентная вакцина против COVID-19 Omicron BA.4/BA.5 в настоящее время разрешена в качестве бустерной дозы для детей в возрасте от 5 лет и старше в США и Европейском союзе.
В то же время сама BioNTech сообщает, что ее вакцина против COVID-19 обладает целым «букетом» побочных эффектов, среди которых воспаление сердца и сердечной сумки, острые аллергические реакции, хроническая усталость и другие.
Ранее группа законодателей Европарламента потребовала от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен раскрыть условия закупки 4,5 миллиардов доз вакцины против COVID-19, назвав эту сделку самой масштабной коррупционной аферой в истории человечества.