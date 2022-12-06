В США начнут прививать от коронавируса детей от 6 месяцев

Соответствующий запрос был направлен в Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами США (FDA). Необходимо отметить, что в соответствии с американским законодательством, экстренное применение вакцин разрешает использование лекарственных препаратов до их официального одобрения со стороны федеральных органов. Таким образом допускается использование средств, которые не прошли все необходимые стадии клинических испытаний и эффективность и безопасность которых не была доказана.