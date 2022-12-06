Полицейские задержали в Оренбургской области двух иностранцев с крупной партией наркотиков

Иностранцы заметно нервничали, чем себя и выдали. Полицейские осмотрели авто и обнаружили 56 свертков с порошком. Экспертиза впоследствии показала, что это был тяжелый наркотик. Оказалось, что правонарушители забрали наркотическое вещество массой 80,73 грамма из тайника в Москве. О закладке их уведомил неизвестный, пообещав фигурантам награду взамен за сбыт запрещенного средства на территории Орска и Новотроицка. Однако продать наркотик они не успели, поскольку были задержаны сотрудниками полиции.