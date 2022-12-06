Полицейские задержали в Оренбургской области двух иностранцев с крупной партией наркотиков

Иностранные граждане ехали из Москвы и намеревались продавать наркотики в Оренбургской области. Однако их надежды на скорое обогащение разрушили правоохранители Оренбуржья.
Как пишет интернет-издание Prooren.ru, на посту ДПС автодороги М-5 «Урал» на подъезде к ПП «Орск» инспекторы остановили Hyundai Solaris. В салоне сидели двое мужчин – 22-летний гражданин Таджикистана и 26-летний гражданин Узбекистана.
Иностранцы заметно нервничали, чем себя и выдали. Полицейские осмотрели авто и обнаружили 56 свертков с порошком. Экспертиза впоследствии показала, что это был тяжелый наркотик. Оказалось, что правонарушители забрали наркотическое вещество массой 80,73 грамма из тайника в Москве. О закладке их уведомил неизвестный, пообещав фигурантам награду взамен за сбыт запрещенного средства на территории Орска и Новотроицка. Однако продать наркотик они не успели, поскольку были задержаны сотрудниками полиции.
Против злоумышленников возбудили уголовное дело, по которому, в случае признания их виновными, иностранцам грозит до 20 лет тюрьмы. Задержанных заключили под стражу, сообщили в региональном УМВД.