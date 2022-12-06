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Экс-глава комитета администрации Челябинска подозревается в злоупотреблении полномочиями

Происшествия
Экс-глава комитета администрации Челябинска подозревается в злоупотреблении полномочиями

Бывший начальник комитета дорожного хозяйства челябинской администрации попал под статью. Следственный комитет подозревает его в злоупотреблении полномочиями.

Основанием для возбуждения уголовного дела стали наработки оперативников ФСБ. В материалах дела сказано, что между городом и подрядчиком был заключен контракт на озеленение территории. Фигурант согласовал перечисление исполнителю 40 миллионов рублей. Деньги он получил за невыполненную работу. Кроме того, сумма контракта была необоснованно завышена.
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