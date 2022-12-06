Экс-глава комитета администрации Челябинска подозревается в злоупотреблении полномочиями

Основанием для возбуждения уголовного дела стали наработки оперативников ФСБ. В материалах дела сказано, что между городом и подрядчиком был заключен контракт на озеленение территории. Фигурант согласовал перечисление исполнителю 40 миллионов рублей. Деньги он получил за невыполненную работу. Кроме того, сумма контракта была необоснованно завышена.