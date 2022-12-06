Пугачева и Галкин могут потерять израильское гражданство из-за венчания

Певица Алла Пугачева и ее муж, юморист и телеведущий Максим Галкин✱ (признан в России иноагентом) рискуют остаться без гражданства Израиля. Об этом рассказал израильский журналист Равив Друкер.
Звездная семья, по данным СМИ, получила гражданство другой страны благодаря пародисту. Именно у молодого мужа Примадонны есть еврейские корни.
Однако Друкер предположил в эфире израильского канала 13tv, что знаменитые супруги могут потерять иностранное гражданство. Причина кроется в венчании Пугачевой и Галкина.
Церковный обряд означает, что юморист перешел в другую веру из иудаизма, приняв крещение. Однако, согласно законам Израиля, добровольно сменившие веру иудеи теряют право на репатриацию, отметил журналист.
Это означает, что у пародиста нет права на израильское гражданства. Не обладает таким правом и Примадонна, у которой нет еврейских корней.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами