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Приморский бизнесмен попытался покончить с собой после зверского убийства трех человек

Происшествия
Приморский бизнесмен попытался покончить с собой после зверского убийства трех человек

Житель Приморского края попытался свести счеты с жизнью во время задержания по делу об убийстве трех человек. Фигуранта доставили в реанимацию, передает издание РИА Новости.

По опубликованной информации, правоохранители заподозрили бизнесмена из поселка Рудный в причастности к исчезновению местной жительницы. В последний раз женщину видели живой, когда она привезла мужчине собранные кедровые шишки.

В ходе осмотра дворовой территории оперативники обратили внимание на свежевскопанную землю. В это время хозяин участка под предлогом плохого самочувствия отошел в дом и попытался совершить суицид. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Стражи порядка продолжили осмотр и выкопали тела трех человек, а также машину, которая принадлежала одному из убитых. Экспертиза показала, что преступник лишил своих жертв жизни, а затем расчленил тела и сжег останки. Возбуждено уголовное дело.
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