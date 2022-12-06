Приморский бизнесмен попытался покончить с собой после зверского убийства трех человек

Житель Приморского края попытался свести счеты с жизнью во время задержания по делу об убийстве трех человек. Фигуранта доставили в реанимацию, передает издание РИА Новости.
По опубликованной информации, правоохранители заподозрили бизнесмена из поселка Рудный в причастности к исчезновению местной жительницы. В последний раз женщину видели живой, когда она привезла мужчине собранные кедровые шишки.
В ходе осмотра дворовой территории оперативники обратили внимание на свежевскопанную землю. В это время хозяин участка под предлогом плохого самочувствия отошел в дом и попытался совершить суицид. Его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
Стражи порядка продолжили осмотр и выкопали тела трех человек, а также машину, которая принадлежала одному из убитых. Экспертиза показала, что преступник лишил своих жертв жизни, а затем расчленил тела и сжег останки. Возбуждено уголовное дело.