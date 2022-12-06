Уголовное дело возбудили по факту осквернения девушками Вечного огня в Анапе

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту осквернения мемориального комплекса в Анапе. Соответствующее распоряжение ранее поступило от председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным следствия, две девушки 15 и 17 лет прикурили сигарету от Вечного огня, а также в нецензурной форме выразили намерение совершить противоправные действия в отношении памятника. Происходящее нарушительницы снимали на видео, которое позже появилось в Сети.
В ближайшее время с подростками и их родителями будут работать следователи. Специалисты проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленный на выяснение обстоятельств случившегося.