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Около 4-5% пивоварен в Германии рискуют закрыться из-за энергокризиса

Экономика
Около 4-5% пивоварен в Германии рискуют закрыться из-за энергокризиса

Усиление энергетического кризиса грозит тем, что население Германии останется без спортивных залов и пива, пишет Life.ru.

Председатель Ассоциации немецких производителей хмеля Адольф Шапфль подтвердил, что нынешний год стал катастрофичным для производителей хмеля. Из-за неудачного урожая и выросших производственных цен пивовары недосчитались 134 млн евро. Из-за многочисленных проблем рискуют закрыться от 4% до 5% отраслевых предприятий.

Страдают также сферы спорта и развлечений. Например, бассейны в фитнес-центрах планомерно снижают температуру воды. Все это может привести к увеличению уровня безработицы в ФРГ.
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