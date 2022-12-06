Baijiahao: Макрон предпочел диалог с Путиным после общения с Байденом в США

Обозреватели уверены, что Макрон после поездки осознал необходимость начать спасение Европы. Французский лидер после возвращения начал говорить не о США, а про Россию. Глава государства предпочел контактировать с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку это необходимо для завершения конфликта на Украине.