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Baijiahao: Макрон предпочел диалог с Путиным после общения с Байденом в США

Политика
Baijiahao: Макрон предпочел диалог с Путиным после общения с Байденом в США

Французский президент Эммануэль Макрон сделал неожиданные выводы об отношениях с Россией после поездки в США на переговоры с американским лидером Джо Байденом, говорится в статье Baijiahao.

По словам аналитиков, глава европейской страны посетил Вашингтон с «надеждой всей деревни». Однако даже красная дорожка, теплый прием и грандиозный салют не сумели скрыть трещины в отношениях Белого дома и Евросоюза, пишет «ПолитРоссия».

Обозреватели уверены, что Макрон после поездки осознал необходимость начать спасение Европы. Французский лидер после возвращения начал говорить не о США, а про Россию. Глава государства предпочел контактировать с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку это необходимо для завершения конфликта на Украине.

«Макрон не трехлетний ребенок, и он не воспринимает слова Байдена всерьез», — говорится в материале.

Эммануэль Макрон ранее заявил, что увидел в глазах российского лидера Владимира Путина презрение к США.
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