Президент Турции вскоре объявит об открытии крупного месторождения нефти

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшее время расскажет об открытом недавно месторождении нефти в провинции Ширнак.
Суточная выработка энергоресурса оценивается в 5 тыс. баррелей с возможным увеличением до 20 тысяч. Газета Sabah сообщает, что общая стоимость черного золота может достигать 250 млрд долларов.
Власти Турции ранее объявили о начале бурильных работ в 100 скважинах на суше и в море для обнаружения новых месторождений нефти и газа. Также планируется потратить около 10 млрд долларов на добычу и транспортировку голубого топлива с месторождения Сакарья в Черном море.