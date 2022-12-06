Президент Турции вскоре объявит об открытии крупного месторождения нефти

Власти Турции ранее объявили о начале бурильных работ в 100 скважинах на суше и в море для обнаружения новых месторождений нефти и газа. Также планируется потратить около 10 млрд долларов на добычу и транспортировку голубого топлива с месторождения Сакарья в Черном море.