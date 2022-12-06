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Главный синоптик Петербурга Колесов предупредил горожан об обильном снегопаде 6 декабря

Общество
Главный синоптик Петербурга Колесов предупредил горожан об обильном снегопаде 6 декабря

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о сильном снегопаде на севере города.

Так, в этой части Петербурга 6 декабря ожидается больше осадков, нежели на юге. В Курортном районе города высота снежного покрова может увеличиться на шесть-восемь сантиметров, предупредил Александр Колесов. Днем немного потеплеет.

Основная зона осадков пройдет через Карельский перешеек. Там ожидаются наиболее интенсивные осадки, отметил главный синоптик Северной столицы. В МЧС напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим.

Несмотря на сильный снегопад, петербуржцы не заметили на дорогах города спецтехники в достаточном количестве. Горожане не раз просили губернатора Александра Беглова обратить внимание на эту проблему. Однако Смольный продолжает игнорировать обращения петербуржцев.
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