Главный синоптик Петербурга Колесов предупредил горожан об обильном снегопаде 6 декабря

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов предупредил о сильном снегопаде на севере города.
Так, в этой части Петербурга 6 декабря ожидается больше осадков, нежели на юге. В Курортном районе города высота снежного покрова может увеличиться на шесть-восемь сантиметров, предупредил Александр Колесов. Днем немного потеплеет.
Основная зона осадков пройдет через Карельский перешеек. Там ожидаются наиболее интенсивные осадки, отметил главный синоптик Северной столицы. В МЧС напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим.
Несмотря на сильный снегопад, петербуржцы не заметили на дорогах города спецтехники в достаточном количестве. Горожане не раз просили губернатора Александра Беглова обратить внимание на эту проблему. Однако Смольный продолжает игнорировать обращения петербуржцев.